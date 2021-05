Prognoza pogody

Reklama

Z alertu IMGW wynika, że w południowo-zachodniej części kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h (lokalnie 90km/h). Miejscami może padać grad.

Poza tym w nocy na zachodzie i południu kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami spodziewane są burze oraz przelotny deszcz. Silniejsze burze spodziewane są właśnie na południowym zachodzie od południowej części Wielkopolski, przez Dolny Śląsk, po Opolszczyznę i na południowym zachodzie Górnego Śląska. Stąd ostrzeżenie przed burzami wydane przez Instytut.

Również na Podkarpaciu możliwy jest przelotny deszcz, ale już bez burz. Przelotne opady deszczu ale raczej burz spodziewane są również na Pomorzu Zachodnim i w północnej części Wielkopolski. Na wybrzeżu lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - powiedziała wcześniej PAP synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk.

Pozostała cześć kraju będzie pogodna i ciepła - od 6-7 st. C na wchodzie, ok. 9-10 st. C w centrum kraju i 12-13 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami porywisty. W czasie wieczornych burz możliwe opady deszczu do 30-40 mm i porywy wiatru do 80 km/h.