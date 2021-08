Niż Luciano nad Polską

Niż +Luciano+ – bo tak nazwali go niemieccy meteorolodzy – cały czas oddziałuje na pogodę nad Polską. Najbardziej będzie to odczuwalne w Polsce północnej. Od zachodniopomorskiego, poprzez pomorskie, po podlaskie – wyjaśnia Walijewski.

Tam po południu wciąż duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a mogą się trafić także burze; choć słabe, to jednak pojedyncze wyładowania atmosferyczne trochę postraszą.

Na północy będzie chłodno, bo od 18 do 20 stopni. Również taka temperatura jest spodziewana w warmińsko-mazurskim i podlaskim. W centrum kraju już trochę cieplej, czyli ok. 21 – 22 stopni. Natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 23 – 24 stopni C.

Niestety, na północy dość silny wiatr wiejący ze średnią prędkością ok. 40 km/h, a w porywach nawet 70 km/h. Dodatkowo spowoduje on, że będziemy odczuwali jeszcze niższą temperaturę.

W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, pojawi się słońce – zdecydowanie lepsza aura.