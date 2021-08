Według alertu IMGW, we wszystkich powiatach województwa podlaskiego występują i będą występować opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, które okresami mogą być silne. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 mm do 50 mm. "Opadom towarzyszyć będą także burze z porywami wiatru do 60 km/h" - dodało IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 18:00, a jego prawdopodobieństwo wynosi 80 proc.

Z kolei w województwie podkarpackim synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Według prognoz na Podkarpaciu wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 mm do 45 mm. Alert pierwszego stopnia dla woj. podkarpackiego przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje od nocy z soboty na niedzielę do godziny 14:00 w niedzielę. Prawdopodobieństwo wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.