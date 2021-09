29-letni Łukasz Ł. zmarł 2 sierpnia w szpitalu, kilka godzin po interwencji policji w jego mieszkaniu na Psim Polu. Jako pierwsza o zdarzeniu poinformowała "Gazeta Wrocławska".

"Wyważyli drzwi, Łukasz się tylko bronił"

2 sierpnia do 29-latka służby wezwała jego rodzina, po tym, gdy mężczyzna zamknął się w mieszkaniu. Łukasz Ł. cierpiał na depresję, a w ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Rodzina obawiała się więc, że może popełnić samobójstwo.

Jak wynika z wydanego 28 sierpnia policyjnego komunikatu, "bezpieczeństwo mężczyzny było zagrożone, był on mocno pobudzony, dlatego podjęto decyzję o wejściu siłowym". "Po otworzeniu drzwi, wymachiwał nożem w kierunku funkcjonariuszy i groził jego użyciem, w związku z czym został obezwładniony" – podała policja.

Zdaniem siostry 29-latka obecnej na miejscu interwencji, działania policjantów "nie wyglądały jak pomoc, ale jak napaść". Jak mówiła, na miejscu nie było negocjatora, a funkcjonariusze, którzy wchodzili pierwsi do mieszkania jej brata nie byli umundurowani. - Wyważyli drzwi, Łukasz się tylko bronił. Oni wtargnęli mu do mieszkania. (…) Uderzali pałkami na oślep, to była szarpanina, oni się w kilku rzucili na jednego mojego brata. Użyli też ogromnej ilości gazu – mówiła kobieta. Według niej, mężczyzna nie miał też w ręce noża.

Śledztwo w tej sprawie toczy się z paragrafu 155 Kodeksu karnego, czyli o nieumyślne spowodowanie śmierci. - Jak na razie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. Nikomu nie postawiono w tym postępowaniu zarzutów – przekazał rzecznik prokuratury Okręgowej prok. Radosław Żarkowski.

Policja publikuje nagranie z kamery nasobnej

Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i nie chciał otworzyć drzwi, a jego bezpieczeństwo było zagrożone, bo był on mocno pobudzony, podjęto decyzję o wejściu siłowym - powiedział rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak

Interwencję zarejestrowała kamera nasobna, którą miał przy sobie jeden z funkcjonariuszy. 10 września policja opublikowała nagranie.

"29-latek był agresywny, znajdował się najprawdopodobniej pod silnym wpływem środków odurzających i był uzbrojony w 20-centymetrowy nóż" - podaje TVN24.

Nie możemy pozwolić na to, aby obrażano policjantów, aby wprowadzano opinię publiczną w błąd - mówił Mariusz Ciarka, rzecznik Komedanta Głównego Policji.

Upublicznienie filmu jest dla nas bardzo dużym przeżyciem - podkreślił rzecznik KGP.

Proszę o zrozumienie członków rodziny Łukasza, że musieliśmy go upublicznić - zaznaczył.

Rzecznik powiedział, że 29-latek od 10 dni brał narkotyki.

W wielu momentach widać na nagraniu jak mężczyzna trzymał nóż w ręce - mówił Ciarka.

Nagrania z interwencji ma ponad 4 minuty.

Jak widać sytuacja jest bardzo dynamiczna. Policjanci cały czas wzywają do odłożenia noża - relacjonował rzecznik KGP podczas prezentacji nagrania na spotkaniu z dziennikarzami.

Tu widać jaki to był nóż. To nie był scyzoryk czy krótki nóż, tylko bardzo długie ostrze. Kiedy ta sytuacja mogła już w tym momencie zostać opanowana, bo policjanci po upewnieniu się, że są bezpieczni, weszliby do mieszkania, bardzo nieodpowiedzialnie zachowuje się ojciec, który staje pomiędzy mężczyzną z nożem a policjantem, uniemożliwiając dalszej interwencji - opisywał nagranie rzecznik policji.

Na nagraniu widać jak policjant pałką teleskopową próbuje wytrącić nóż z ręki 29-latka. W pewnym momencie policjantom udaje się otworzyć drzwi, przez co mężczyzna przewraca się na podłogę, a nóż wypada mu z ręki. Policjanci wchodzą do mieszkania, aby obezwładnić 29-latka - podaje TVN24

W tym momencie opublikowane przez policję nagranie się kończy i nie wiemy co działo się dalej.

Ten film nie zamyka sprawy. Ale na tym etapie zdecydowaliśmy się go upublicznić, bo mamy dość kłamstw i naruszania dobrego imienia policji - podkreślił Ciarka.