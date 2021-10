Według prognozy Michała Ogrodnika, synoptyka IMGW, środa będzie wyraźnie chłodniejsza od ostatnich kilku dni, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Więcej także będzie chmur.

Reklama

Jedynie na wschodzie Polski zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane. W centrum będzie to zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Najwięcej chmur, z których może spaść deszcz, będzie w pasie obejmującym województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodnią część mazowieckiego, dolnośląskie, opolskie, śląskie i część małopolskiego. Na południowym zachodzie kraju w ciągu dnia może spaść do 10 mm deszczu. Będzie chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy i zachodzie kraju do około 18 stopni w centralnej i południowo wschodniej części Polski. Wiatr będzie już słabszy i osiągający na północnym wschodzie i wschodzie, w porywach, do 60 km/h - powiedział Ogrodnik.

Sprawdź prognozę pogody na dziennik.pl>>>

Noc ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek we wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie również możliwe są rozpogodzenia. W pasie jezior pomorskich mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Dolny oraz Górny Śląsk zapowiadane są zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, około 8 stopni w centrum i na Ziemi Lubuskiej. Najwyższe temperatury będą w strefie opadów - od 11 stopni na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, do 13 stopni w województwie śląskim.

Na zachodzie będzie wiał słaby, a na wschodzie umiarkowany wiatr. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.