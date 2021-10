- Celujemy, żeby od 2 listopada uruchomić system skierowań na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób od 18 roku życia - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Skierowanie będą wystawiane wszystkim zaszczepionym sześć miesięcy po ostatniej dawce - dodał.

- Skierowanie będzie wystawione wszystkim obywatelom, którzy spełniają ten warunek wiekowy, czyli 18 plus i sześć miesięcy od ostatniej dawki - wyjaśnił. Poinformował, że każdy, kto spełni ten warunek będzie mógł sprawdzić w swoim internetowym koncie pacjenta, czy ma skierowanie i umówić termin szczepienia w konkretnym miejscu. - Tak jak działało to do tej pory, bo ten system jest bardzo dobrze przez Polaków oceniany - zaznaczył minister zdrowia.

Dotąd za pełne szczepienie uważano przyjęcie dwóch dawek preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednej dawki szczepionki Johnson & Johnson. Osób w pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 19 mln 648 tys. osób.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęło dotąd 128 911 osób, a dawkę przypominającą – 368 024 osób. Łącznie do Polski dostarczono 67 mln 462 tys. 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 40 mln 677 tys. 010 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 503 673 dawki. Zgłoszono 15 769 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.