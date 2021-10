- Z pewną obawą obserwuje to, co się dzieje na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. To jest plac budowy, na którym są zgromadzone ogromne ilości kostek betonowych, granitowych, gruzu, kamieni, różnych materiałów budowlanych. Nie są to okoliczności, które uznałbym za bezpieczne w tej sytuacji - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, odnosząc się do sytuacji w Warszawie przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Reklama

- Wiem, że policja już się zwróciła z pytaniem w tej sprawie do prezydenta Warszawy, natomiast ja dziś zamierzam wysłać do niego pismo z pytaniem, co tam się będzie działo za te kilka dni, a w zasadzie z prośbą o to, żeby ten plac uprzątnąć - dodał wojewoda mazowiecki. - Myśląc o bezpieczeństwie społecznym uważam, że ten plac nie może tak wyglądać - podkreślił.

Ratusz: Będziemy zabezpieczać materiały budowlane

- Będziemy zabezpieczać materiały budowlane na rondzie Dmowskiego - poinformowała PAP rzecznika stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. Na rondzie trwa przebudowa i na poboczach leży kostka brukowa i inne materiały potrzebne do remontu.

Rzeczniczka stołecznego ratusza przekazała, że nie ma wiedzy na temat sygnału od policji. - My i tak będziemy zabezpieczać materiały budowlane na rondzie Dmowskiego - powiedziała. - Jest to niestety znak czasu, że trzeba zabezpieczać place budowy w związku z planowanymi zgromadzeniami w dniu Święta Niepodległości – dodała rzeczniczka.