Osoby, które zadeklarują, że chcą odwiedzić cmentarze lub kościoły z okazji Wszystkich Świętych, będą wpuszczane do strefy stanu wyjątkowego bez pisemnych zezwoleń. W tym wyjątkowym czasie nie chcemy utrudniać ludziom nawiedzania grobów swoich bliskich - powiedział PAP chor. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej. Przepisy umożliwiające odwiedziny cmentarzy położonych w strefie objętej stanem wyjątkowym bez zezwoleń SG będą stosowane od soboty do poniedziałku włącznie. Każda taka osoba powinna mieć ze sobą dokument tożsamości, bo będzie musiała się wylegitymować podczas kontroli służb mundurowych przy wjeździe do obszaru zastrzeżonego - dodał chor. Tokarczyk.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1429 zezwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, w tym 1276 na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i 153 na terenie działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

Od 2 września - w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego – obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni, dzień później opublikowano rozporządzenie prezydenta w tej sprawie. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 27,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym 15,7 tys. w październiku.