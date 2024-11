Nie milkną echa wpadki Moniki Olejnik podczas wywiadu z Radosławem Sikorskim. Szef MSZ opuścił studio po tym, jak dziennikarka zapytała go o pochodzenie jego żony. Monika Olejnik została za to mocno skrytykowana. O jej wpadkę została zapytana Alicja Resich, która przed laty pracowała z gwiazdą TVN. Co powiedziała?