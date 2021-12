Według prognozy przygotowanej przez Annę Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, tej nocy w północno-wschodniej Polsce, a szczególnie na Suwalszczyźnie, będzie mroźno. Podobnie było w ciągu dnia.

Reklama

IMGW poinformowało, że w nocy, w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie od -10 do -4 stopni. W północno-wschodniej części kraju rozpogodzi się i tam temperatura może spaść nawet do -14 stopni Celsjusza. Niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić na południowym zachodzie i tam utworzą się marznące mgły ograniczające widoczność do 200 m. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Na zachodnim Wybrzeżu porywisty z kierunków wschodnich.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

W środę w kraju utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Lokalnie może padać słaby śnieg, szczególnie na Podkarpaciu. W ciągu dnia pogodnie będzie na północnym wschodzie. Rozpogodzenia będą tworzyły się od południowo-zachodniej części kraju w pasie od zachodniego Pomorza przez Wielkopolskę, centrum po południowy wschód.

Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni na Suwalszczyźnie, około -3 w centrum i około zera na Dolnym Śląsku oraz na zachodnim Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty, lokalnie porywisty na południu kraju, wschodni i południowo-wschodni.