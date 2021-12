- Mamy informację sprzed chwili. Mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek Omikronu. Jest to przypadek ze stacji WSSE (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) z Katowic - powiedział Kraska.

"Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omikron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. @GIS_gov podjął niezbędne działania" napisał na Twitterze resort zdrowia.

Omikron wykryty u Polki, która przyleciała do Chin

We wtorek u nastolatki z Polski, która przyleciała do Chin jednoznacznie potwierdzono już, że jest zakażona wariantem Omikron. Jak wynikało z informacji rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusewicza, test wykonany u nastolatki 6 grudnia przed wylotem w Polsce nie wykrył zakażenia. Po przylocie do Chin dał wynik pozytywny. 13 grudnia stwierdzono zakażenie nowym wariantem. Nastolatka – według informacji przekazanych przez Andrusiewicza – nie ma objawów choroby i przebywa w szpitalu w izolacji.