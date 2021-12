Rodzina młodszego mężczyzny – 20-latka z Gliwic – przed kilkoma dniami zgłosiła jego zaginięcie. Poszukujący go policjanci dotarli do domu jego kolegi – 21—letniego mieszkańca Tarnowskich Gór, którego rodzina poinformowała, że on również zniknął.

Reklama

Zwłoki przy A1

Zgromadzone informacje pozwoliły policjantom sprecyzować obszar poszukiwań i przypuszczać, że ich finał może być tragiczny. Pogranicze Gliwic i Tarnowskich Gór przeszukiwano już wczoraj z udziałem psa tropiącego, nie przyniosło to rezultatów. Dziś jednak znaleziono ciała obu mężczyzn w pobliżu drogi technicznej przy autostradzie A1 – powiedziała w czwartek PAP podinspektor Nowara.

Nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła pogłoskom, że podczas oględzin zwłok stwierdzono rany postrzałowe, a przy ciałach znaleziono broń. Przyczyny śmierci wskażą zarządzone przez prokuratora sekcje zwłok. Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze, również samobójstwo – dodała Aleksandra Nowara.