Jeśli mówimy o czwartej fali pandemii, którą wywołał wariant delta, wyniki pozują, że jesteśmy na krzywej opadającej. Dzisiaj mamy 15 571 nowych przypadków. Tydzień do tygodnia to spadek o ponad 13 proc. - podał w Polsat News wiceminister. Wydaje się, że w tej chwili jesteśmy na szczycie, jeśli chodzi o ilość osób, które zmarły, przegrały walkę z koronawirusem. Dzisiaj mamy niestety bardzo dużo osób, które tę walkę przegrały bo to 794 osoby - dodał.

Rekord czwartej fali

Na uwagę, że to rekord czwartej fali, wiceminister stwierdził: tak, rzeczywiście. Wskazał, że 600 osób z tej grupy to osoby niezaszczepione przeciw COVID-19.