"Prawdziwie zimowych temperatur można spodziewać się we wtorek rano w Bieszczadach, gdzie termometry pokażą ok. - 10 st. C, a w nocy na Suwalszczyźnie ok. -7 st." - wynika z prognozy pogody przekazanej PAP przez synoptyka IMGW Szymona Ogórka.

IMGW prognozuje, że rano zachmurzenie obejmie cały kraj, z wyjątkiem Bieszczad, gdzie może być pogodnie. W Karpatach spadnie śnieg. Najzimniej powinno być w Bieszczadach, do -10 st. C. Na zachodzie temperatura od 2 do 3 stopni Celsjusza, na Mazurach około zera. W południe wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, z możliwymi przejaśnieniami na Pomorzu. W rejonie Podkarpacia mogą się pojawić opady marznącej mżawki, w Karpatach śniegu- dodał synoptyk IMGW. Reklama SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>> Opady śniegu na południu Polski Wieczorem największe opady śniegu na południu kraju. Temperatura na wschodzie wyniesie 0 stopni, w centrum 2 st. C. Na zachodzie 5 stopni - przekazał. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy przejaśnienia na północnym wschodzie. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie -7 stopni Celsjusza. W Karpatach znów spadnie śnieg, miejscami nawet ok. 8 cm pokrywy śnieżnej. Wiatr w nocy przeważnie słaby, miejscami umiarkowany. Lokalnie na północnym wschodzie mgły - podał Szymon Ogórek. Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję