Od niedzieli wieczorem do poniedziałku rano w powiatach na południu Małopolski będzie obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne przed silny mrozem. Według IMGW miejscami temperatatura może spaść do - 20 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał ostrzeżenie o silnym mrozie dla powiatów na południu Małopolski: tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w niedzielę do 9 w poniedziałek. Reklama Mróz do minus 20 stopni Temperatura w tych powiatach może sięgnąć od -15 do -20 st. C, a wiatr osiągnie od 5 km/h do 15 km/h. Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję