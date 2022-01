W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim od nocy z piątku na sobotę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Jest ono ważne do godziny 6, a w przypadku powiatów wysuniętych najbardziej na północ do 9 rano. W południowych powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego także prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w sobotę od godziny 9 rano do 19.a

IMGW ogłasza alerty hydrologiczne

Z kolei w południowych powiatach województw dolnośląskiego i opolskiego wydano alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązuje on do 8 rano. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązuje od północy do 10 rano w całym województwie lubuskim i zachodniej części wielkopolskiego, a w zachodniopomorskim i północnych powiatach pomorskiego od 20 w piątek do 6 rano w sobotę.

Na całym wybrzeżu Bałtyku do godziny 16 w sobotę, obowiązuje alert hydrologiczny drugiego stopnia. "W związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu poziomy wody będą się wahać powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami powyżej alarmowych z tendencją spadkową" - poinformował IMGW. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia wydano też dla Zalewu Wiślanego i okolic Elbląga.