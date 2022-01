Początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, nad resztą obszaru możliwe są lokalne rozpogodzenia. Jednak w miarę upływu dnia w całym kraju zrobi się pochmurno i zacznie sypać śnieg.

Pogoda będzie dynamiczna, szczególnie na obszarze Polski wschodniej może spaść sporo śniegu. Miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 centymetrów, w Tatrach około 10 centymetrów – powiedziała synoptyk.

Burze śnieżne

Na wybrzeżu utrzyma się silniejszy zachodni wiatr, który w porywach osiągał będzie do 70 km/h, na pozostałym obszarze kraju do 60 km/h. "W związku z silnym wiatrem i opadami śniegu będą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Na północy kraju mogą wystąpić burze śnieżne – dodała.

W ciągu dnia temperatura będzie dodatnia od 1 st. C do 3 st. C. W rejonach podgórskich termometry pokażą -2 st. C.

