Według prognozy przygotowanej przez Dorotę Pacochę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę będzie ciepło, temperatury będą dodatnie. IMGW informuje, że w środę nadal będzie pochmurno. Na północy i wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Z rana, do godz. 9 można spodziewać się opadów marznącej mżawki.

Reklama

IMGW ostrzega przed zamieciami w górach

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Temperatura w środę będzie dodatnia i wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany. Nad morzem okresami będzie dość silny i porywisty, zachodni i południowo zachodni. Na Wybrzeżu porywy wiatru osiągną do 65 km/h, zaś w Karpatach do 70 km/h. W górach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.