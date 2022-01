Początek tygodnia zapowiada się pod znakiem pogody pochmurnej i wietrznej, ale jeszcze ciepłej. W poniedziałek, po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego, zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego i będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg - poinformował IMGW w prognozie na trzeci tydzień stycznia.

Powrót zimy

W kolejnych dniach ma się utrzymywać zimowa aura z okresowymi opadami śniegu i ujemną, szczególnie na południu kraju, temperaturą w nocy.

W poniedziałek zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzącymi w deszcz. W Karpatach grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 10 cm do 15 cm, na wschodzie i w Sudetach o około 5 cm. Jeszcze ciepło, temperatura od 0 do 6 stopni C. Wiatr będzie silny i porywisty; nad morzem porywy wiatru do 110 km/h, na północy i w centrum kraju do 100 km/h i na pozostałym obszarze do 90 km/h. Wiatr powodował będzie, szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne - poinformował IMGW.

We wtorek na wschodzie pochmurnie ze słabymi opadami śniegu. Na zachodzie większe przejaśnienia i bez opadów, co zawdzięczać będziemy obecności wyżu znad Europy zachodniej. Nieco chłodniej, temperatura od -3 do 4 stopni C. Zachodni i północno-zachodni wiatr osłabnie i tylko na wschodzie kraju będzie jeszcze w porywach do 60 km/h.

W środę bez opadów i większe przejaśnienia. Nad ranem, temperatura powietrza wyniesie od -4 do 3 stopni C, tylko w rejonach podgórskich Karpat może być około -16 stopni C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 5 stopni C na wybrzeżu, a w rejonach podgórskich do około -3 stopnie C. Nad morzem ponownie wzrost prędkości i porywistości wiatru.

Końcówka tygodnia pochmurna, ale z przejaśnieniami, co związane będzie z obecnością nad Polską układu niżowego znad Skandynawii. Okresami opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura na przeważającym obszarze kraju od -5 do 0 stopni C; chłodniej w rejonach podgórskich, tam okresami spadek temperatury do -12. W ciągu dnia temperatura od -3 do 4 stopni C, jedynie w rejonach podgórskich około -8 stopni C. Na wybrzeżu utrzymywał się będzie silniejszy zachodni wiatr, który w porywach osiągał będzie do 70 km/h - prognozują meteorolodzy.

W niedzielę większe przejaśnienia i znowu pogoda wyżowa. Miejscami, głównie na południowym wschodzie, słabe opady śniegu. Nad ranem temperatura od -12 do -1 stopnia C, ale w ciągu dnia będzie od -5 do 4 stopni C. Wiatr osłabnie.

