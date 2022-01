Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 537 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, pogoda ma wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju.

Błoto pośniegowe występuje na terenie województwa: małopolskiego na drodze krajowej 7 na odcinku Rabka Zdrój - Chyżne, na drodze krajowej 47 na odcinku Nowy Targ – Zakopane i na drodze krajowej nr. 49 na odcinku Nowy Targ – gr. Państwa.

Mżawka i deszcz

Mżawki i przelotnego deszczu trzeba spodziewać się w woj.: śląskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim, i zachodniopomorskim. Mgły natomiast występują w Wielkopolsce i w woj. zachodniopomorskim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że śnieg pada w Małopolsce.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Według Dyrekcji w dzień zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i lokalnie na północnym wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Podhalu i 1 st. C na wschodzie, około 2 w centrum, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i 5 st. C nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach wiatr w porywach do 65 km/h.

