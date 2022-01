Średnie temperatury w lutym, w całej Polsce nie będą znacząco odbiegać od normy wieloletniej z 1991-2020, która wynosi od -4,4-0,5 stopnia Celsjusza w Suwałkach do 0,1-3,5 stopnia w Szczecinie. Miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze również nie powinna przekroczyć normy. Jedynie na północnym wschodzie może być ich więcej.

W marcu powinno być cieplej niż zakłada norma wieloletnia na lata 1991-2020. Dla Opola średnie temperatury w marcu wyniosły od 3,9 do 5,3 stopni Celsjusza, a dla Zakopanego od 0 do 1,7 stopnia. Miesięczna suma opadów na terenie całego kraju powinna mieścić się w normie wieloletniej. Również w kwietniu średnie temperatury na terenie całego kraju mogą być wyższe od normy wieloletniej, która dla Zielonej Góry wynosi od 8,7 do 10 stopni Celsjusza, a dla Zakopanego od 5,3 do 6,7 stopni. Na północy i północnym wschodzie sumy opadów powinny być w normie. Na pozostałym obszarze będzie ich więcej.

IMGW: Prognoza długoterminowa obarczona dużą niepewnością

Maj w całej Polsce będzie z temperaturą w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, która wynosi dla Wrocławia od 13,9 do 14,7 stopni Celsjusza, a dla Zakopanego do 10 do 11,1 stopni. Na terenie praktycznie całego kraju miesięczna suma opadów powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej, jedynie w centrum i na północnym zachodzie mogą być wyższe. Jak przekazał IMGW, należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. "Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz)" - dodał.

Jednocześnie IMGW informuje, że prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością. "Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - wyjaśnił IMGW.