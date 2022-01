Według prognozy na niedzielę przygotowanej przez Małgorzatę Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, do końca dnia w Polsce zaznaczą się trzy strefy pogodowe.

Trzy strefy pogodowe

- Na krańcach zachodnich i wschodnich Polski zachmurzenie będzie duże. Pomiędzy tymi strefami zapowiada się pogodnie. Na wschodzie pada śnieg, a na zachodzie przewidywane są opady mieszane deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 1 stopnia C. wzdłuż wschodniej granicy, przez 2-3 st. C. w centrum do około 3-4 stopni C. na Dolnym Śląsku - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Także słabe opady śniegu mogą utrzymać się we wschodniej ścianie kraju. W całej Polsce możliwe są zamarzające mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura minimalna w kotlinach karpackich spadnie do minus 13, na krańcach wschodnich około minus 8 - 9 stopni C., w centrum minus 4 st. C., a na zachodzie do około 1 st. C.