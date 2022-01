Rano możliwe rozpogodzenia, których najwięcej powinno się pojawić na Pomorzu, Wielkopolsce oraz częściowo na Mazowszu - stwierdził synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Raczej pochmurna pogoda zapowiada się natomiast na wschodzie i południowym wschodzie. Synoptyk dodał, że na krańcach południowo-wschodnich rano może wystąpić umiarkowany wiatr. Temperatura na Podhalu może sięgnąć -10 st. C.

Prognoza pogody na wtorek

Jak wskazał Szymon Ogórek, w ciągu dnia temperatura będzie się wahać od -4 st. C na wschodzie i północnym wschodzie do zera stopni na zachodzie. W południe w rejonie Karpat może spaść śnieg - stwierdził. Prognoza IMGW przewiduje, że wieczorem temperatura w północnym wschodzie spadnie do -8 stopni Celsjusza. Na zachodzie miejscami termometry wskażą -5 st. C. Najcieplej - 0 st. C - powinno być na Wybrzeżu