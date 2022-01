Z północnego zachodu na południowy wschód kraju przemieszcza się głęboka zatoka niżowa z aktywnym frontem chłodnym, za którym napływa arktyczna masa powietrza.

Śnieg, ale i burze

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przejściowe rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu lub krupy śnieżnej, okresami ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju do około 8 cm, a w Karpatach do 10 cm. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od -1 st.C do 3 st.C; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st.C. Przewidywane jest oblodzenie dróg i chodników. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy miejscami silny od 45 do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodnich. Nad morzem i w górach porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Przelotne opady śniegu, okresami ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm, w Karpatach około 10 cm. Temperatura minimalna od -6 st.C na południu, około -3 st.C w centrum, do 1 st.C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około -10 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem także silny do 45 km/h i w porywach do 75 km/h, na północnym wschodzie w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. Porywy wiatru w Karpatach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północny rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie kraju do 5 cm, w Karpatach do 10 cm. Temperatura maksymalna od -4 st.C na południowym wschodzie do 0 st.C w centrum, 1 na zachodzie i 3 st.C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat -7 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 80 km/h, w Karpatach do 75 km/h a nad morzem do 65 km/h, północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu oraz krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna 1 st.C. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, powodujący lokalnie zawieje śnieżne, zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, możliwa także krupa śnieżna. Temperatura minimalna -3 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje śnieżne, zachodni i północno-zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje śnieżne, zachodni i północno-zachodni.