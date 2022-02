Według prognozy przygotowanej przez Dorotę Pacochę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w weekend w całym kraju będzie pochmurno z opadami i silnymi wiatrami. Najwięcej śniegu napada w Sudetach.

Silny wiatr, chmury i deszcz

W sobotę nad ranem i w godzinach popołudniowych na wschodzie kraju będzie wiał silny wiatr z prędkością do 90 km/h. W pozostałej części kraju porywy wiatru będą osiągały do 60-70 km/h. W Sudetach wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h, a w górach będzie on powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przejściowo śnieg i krupa śnieżna. Lokalnie możliwe burze. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam od 5 do 7 cm – informuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni w dolinach karpackich do 3 stopni w centrum oraz 6 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie.

IMGW informuje, że w nocy z soboty na niedziele wiatr osłabnie. Jednak cały weekend będzie pochmurny z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W niedzielę śnieg popada w Sudetach, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 15 cm.(PAP)