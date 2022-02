Przedstawiliśmy 17-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Złożony został również wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie - poinformował PAP w piątek p.o. szefa prokuratury rejonowej w Krasnymstawie Piotr Szafrański.

Nastolatkowi grozi dożywocie

Jak dodał, do zdarzenia doszło w środę rano w Maryninie w powiecie chełmskim. Według ustaleń śledczych, podejrzany miał swoją niepełnosprawną ciotkę razić prądem i dusić poduszką. Nie przyznał się do winy - przekazał prokurator. Za zarzucany 17-latkowi czyn grozi od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.