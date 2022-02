Funkcjonariusze z Kozienic do sprawy zatrzymali dwie osoby. Zgromadzony w tej sprawie materiał przekazany został do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach, która prowadzi czynności w tej sprawie - powiedziała Kucharska. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, zatrzymany został ojciec dziecka. Na razie nie wiadomo, czy druga osoba zatrzymana przez policję, to inny członek rodziny 3-latka. Śledczy na razie nie chcą ujawniać żadnych szczegółów.

Reklama

Dziecko jest w stanie krytycznym

We wtorek rano dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że z mieszkania w jednej z gmin pow. kozienickiego zostało zabrane przez pogotowie ratunkowe 3-letnie dziecko. Miało ono z obrażenia ciała spowodowane najprawdopodobniej stosowaniem przemocy. Karetką pogotowia z dzieckiem pojechała do szpitala matka. Rodzina nie była objęta procedurą Niebieskiej Karty. Jedyna interwencja policji pod tym adresem, która miała miejsce około pół roku temu, nie miała związku z przemocą w rodzinie - powiedziała Kucharska.

Jak przekazała PAP w czwartek rzeczniczka mazowieckiego szpitala Karolina Gajewska, stan dziecka określany jest jako krytyczny. 3-latek z zatrzymaniem krążenia i urazem głowy trafił na oddział neurochirurgii szpitala, gdzie został poddany operacji usunięcia krwiaka. Obecnie przebywa na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.(