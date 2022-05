Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Tylko na północnym zachodzie okresami może pojawić się więcej chmur i miejscami zachmurzenie może wzrosnąć do dużego – wyjaśniła synoptyk.

Jaka temperatura?

Termometry pokażą od 15 st. C na wschodzie kraju, 18 st. w centrum, do 22 st. na zachodzie. Nad morzem będzie 7 st. C. Nieco chłodniej będzie w dolinach karpackich i na wschodnim Wybrzeżu, tam od 12 st. do 15 st. C – dodała Tomczuk. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W górach może wiać do 60 km/h.

Noc ze środy na czwartek nadal będzie chłodna i z przygruntowymi przymrozkami. Temperatura wyniesie do -3°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat.