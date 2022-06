Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek ma być słonecznie w całym kraju. Spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów deszczu. W dzień na przeważającym obszarze kraju temperatura od 20 do 26 stopni Celsjusza. Jedynie w części północnej, szczególnie na Wybrzeżu i krańcach północno-wschodnich, będzie chłodniej, od 17 do 19 stopni. Wiatr na ogół słaby, tylko na północy i na Przedgórzu Sudeckim będzie umiarkowany. Powieje z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy nadciągną burze

W nocy z piątku na sobotę zacznie się chmurzyć. Od południowego zachodu postępować będzie w kierunku centrum strefa wzrostu zachmurzenia do dużego. Za tym pójdą przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że na obszarze Przedgórza Sudeckiego, Dolnego Śląska będą burze - powiedziała synoptyk. Dodała, że pogodnie pozostanie przez prawie całą noc tylko na północy i północnym wschodzie.

W burzach może spaść ok. 15 l na m kw. deszczu. Lokalnie, w rejonach podgórskich Sudetów, opady podczas burz mogą być jednostajne, silniejsze do ok. 20 l na m kw. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h. Noc ciepła. Tam, gdzie będzie jeszcze pogodnie, prognozujemy od 7 do 10 stopni Celsjusza. Nad morzem ok. 12 stopni. Na obszarze, gdzie będzie wzrastało zachmurzenie, temperatura kształtować się będzie na poziomie od 13 do nawet 15 stopni Celsjusza - przekazała Dąbrowska.

Wiatr na przeważającym obszarze kraju ma być słaby z kierunków wschodnich, miejscami umiarkowany. Na Wybrzeżu powieje słabo, ale z północy.

autorka: Inga Domurat