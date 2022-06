Według rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu mł. asp. Katarzyny Krukowskiej, do zdarzenia doszło tam na ul. Mickiewicza - po zgłoszeniu na miejscu zdarzenia szybko pojawili się funkcjonariusze, którzy ustalili, że 30-letni poszkodowany został pobity i uderzony kijem bejsbolowym.

Zaatakował od tyłu

30-letni mieszkaniec Sierpca trafił do szpitala w stanie ciężkim - zaznaczyła rzeczniczka sierpeckiej policji. Wyjaśniła, iż z dotychczasowych ustaleń wynika, że 27-letni napastnik podszedł na ulicy do 30-latka i od tyłu zaatakował go kijem bejsbolowym, uderzając w tył głowy.

W ramach działań policji podjętych po zdarzeniu, na podstawie zebranych informacji, wytypowano osobę mogącą mieć związek z tym przestępstwem. Ogłoszono poszukiwania. Po kilkunastu godzinach policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę na terenie ogródków działkowych w Raciążu - podkreśliła mł. asp. Krukowska. Dodała, iż zatrzymany był już znany wcześniej organom ścigania.

Jak przekazała rzeczniczka sierpeckiej policji, zatrzymanemu tamtejsza Prokuratura Rejonowa przedstawiła zarzut usiłowania zabójstwa 30-latka, a na podstawie zgromadzonych dowodów, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Za popełnione przez 27-latka przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności - dodała mł. asp. Krukowska. Zastrzegła, iż motywy działania podejrzanego są wyjaśniane w toku śledztwa, które wszczęła sierpecka Prokuratura Rejonowa.