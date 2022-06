W piątek w portalu tvp.info pojawił się artykuł Cezarego Gmyza. Według jego ustaleń prezenter nie złożył terminowo zeznań podatkowych w latach 2012-2015 oraz deklaracji VAT-7. "Wstępna analiza JPK wykazała, że w tym okresie z samej tylko działalności gospodarczej mógł zarobić 2,8 mln złotych. Dodatkowo z etatu telewizyjnego zarobił ponad 700 tys." - twierdzi tvp.info.

Piotr Kraśko na artykuł tvp.info odpowiedział oświadczeniem w mediach społecznościowych. "Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym 5 lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst" - napisał Kraśko.

Jak dodał, "jeśli tvp.info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych, to może dołoży też starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przeszłości, a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba, że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej" - dodał.