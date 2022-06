Najnowsze badania nabierają szczególnego znaczenia w(przypada 20 czerwca). Pokazują, że polska młodzież nie ma nic przeciwko temu, by dzieci z Ukrainy podjęły naukę w naszych szkołach, zostały ich kolegami, a nawet przyjaciółmi. Jednak gdy chodzi o migrantów z takich krajów jak, wskazania są niższe. W obu przypadkach natomiast widoczne jest ostrożne podejście do objęcia uchodźców polskim systemem pomocy społecznej. 49,2 proc. młodych ankietowanych zgodziłoby się, by uchodźca z Ukrainy pobierał m.in. zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenie 500 plus. Na takie wsparcie dla uchodźców z odleglejszych geograficznie i kulturowo regionów świata przychylnie patrzy tylko nieco ponad 28 proc. pytanych.