Synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk powiedziała PAP, że w środę rano będzie pochmurnie na południowym zachodzie, możliwe są tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. W ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewane są opady deszczu oraz burze. Najwięcej w południowej połowie kraju - wskazała Małgorzata Tomczuk. Podczas burz opady deszczu wyniosą do 20 mm, zaś porywy wiatru lokalnie do 70 km/h.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Synoptyk: Będzie ciepło

Prognozowana temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie się wahać od 21-24 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 28 st. C na zachodzie i 31 st. w centrum, na południowym wschodzie nawet do 35 st. C. W nocy burze w zachodniej połowie kraju. Początkowo groźniejsze, potem powinny się uspokajać - wskazała synoptyk IMGW. Dodała, że wschód kraju powinien być pogodny - bez opadów deszczu. Zaznaczyła, że w nocy temperatura powinna być wyrównana, od 17 do 21 stopni Celsjusza.

Autor: Paweł Auguff