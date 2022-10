Czwartek będzie bez opadów w całym kraju. Będzie sporo słońca, choć na zachodzie zacznie się już pojawiać sporo chmur. Zachmurzy się zwłaszcza na północnym zachodzie. W ciągu dnia nigdzie natomiast nie popada. Będzie cieplej, do 18-19 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu momentami porywisty.

Reklama

W nocy z czwartku na piątek już więcej chmur. Na zachodzie możliwe opady deszczu, głównie w drugiej połowie nocy. Pogodnie będzie na krańcach wschodnich, ale będzie tu najniższa temperatura. Możliwe spadki temperatury do jednego stopnia i przygruntowe przymrozki do minus trzech stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i tam temperatura do plus 9-10 stopni. Najcieplej będzie w rejonie Helu i na Wybrzeżu, około 11 stopni.

AKTUALNA POGODA>>>

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu możliwy wiatr porywisty. W drugiej połowie nocy na południowym wschodzie mogą się utworzyć mgły. Widoczność do stu, dwustu metrów.