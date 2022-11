Dziś 11 listopada, święto zakochanych w Polsce. W ten dzień wszyscy powinniśmy patrzeć na siebie i wspólnie się cieszyć, bo biało-czerwony sztandar i biały orzeł nie są po to, żeby ludzi dzielić. Kto tego nie wie, nie rozumie, czym jest naród - mówi Tusk w nagraniu zamieszczonym w piątek 11 listopada w mediach społecznościowych.

Apel Tuska na 11 listopada

Nasze symbole są po to, żeby nas łączyć, nawet wbrew emocjom i sporom. Ten dzień to dowód, że najjaśniejsza Rzeczpospolita potrafi wychodzić z największej ciemności i się odradzać. Ja gorąco wierzę w jej odrodzenie, że może być najlepszym miejscem do życia dla naszych dzieci, wnuków, dla nas wszystkich - dodał b. premier.

Nie ma silniejszej motywacji niż miłość do ojczyzny i innych ludzi. Rozpalmy ją w sobie, a życie stanie się znów jasne, ciepłe i przyjazne - zaapelował lider PO. Polska będzie silna i bezpieczna, a nasz naród dumny i szczęśliwy - podkreślił Tusk.