Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców pogranicza rozważane jest wysyłanie im ostrzeżeń, jeśli po drugiej stronie granicy będzie trwał atak rakietowy. To mogłyby być np. SMS-y. - Taki system działa po stronie ukraińskiej. Jest możliwość wymiany takich informacji - powiedział RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Ukraińcy dostają ostrzeżenia, gdzie może nastąpić rosyjski atak rakietowy, poprzez specjalne kanały w mediach społecznościowych lub aplikację na smartfony.

Siewiera powiedział, że "wykorzystanie informacji o prowadzeniu zmasowanego ostrzału jest przedmiotem prac".

Szef BBN nie podaje żadnych szczegółów, ale zapewnia, że nie spodziewamy się celowych ataków na terytorium Polski.

To właśnie pocisk ukraińskiej obrony powietrza spadł na polską ziemię. Dlaczego? To jest wyjaśniane. Czy doszło do awarii w samej rakiecie, czy do błędu przy wprowadzaniu danych - to jest przedmiotem pracy ekspertów - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Siewiera.