Spór o uchwały wyrażające sprzeciw przeciwko „ideologii LGBTQ” trwa od trzech lat. W tym czasie doszło najpierw do odrzucania skarg przez wojewódzkie sądy administracyjne (uznawały one, że uchwały stanowiska nie podlegają kontroli sądowej), a potem zmiany linii orzeczniczej WSA. NSA najpierw polecił im rozpatrzyć merytorycznie uchwały, by na koniec w prawomocnych wyrokach stwierdzić, że takie uchwały samorządów mają dyskryminujący charakter i konieczne jest ich unieważnienie (pisaliśmy o tym m.in. "Spór o uchwały wygasa, choć może rozpalić się na nowo”, DGP nr 128/2022).