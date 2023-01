W domu jednorodzinnym we wsi Baranów doszło do wybuchu gazu– poinformował we wtorek PAP oficer prasowy kępińskiej straży pożarnej kpt. Paweł Michalski.

Po godz. 11 służby ratownicze zawiadomiono, że w domu jednorodzinnym w Baranowie przy ul. Wrocławskiej (Wielkopolskie) doszło do wybuchu gazu. Reklama Z domu wyniesiono dwóch mężczyzn z oparzeniami. W drodze jest śmigłowiec LPR – powiedział strażak. Wybuch na stacji w Zgorzelcu. Przerażające wideo z eksplozji Zobacz również Jak dodał st. sierż. Rafał Stramowski z kępińskiej policji poszkodowani to mężczyźni w wieku 41 i 47 lat. - Młodszy z nich jest mieszkańcem domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zamówił hydraulika i do wybuchu doszło podczas wykonywania prac naprawczych – powiedział oficer prasowy. Na miejscu służby pracują pod nadzorem prokuratury. Reklama Autorka: Ewa Bąkowska Anna Lewicka twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję