Do wybuchu na parterze bloku przy ul. Batorego w Strykowie w powiecie zgierskim doszło przed godz. 18. Poszkodowana została jedna osoba - mężczyzna w wieku ok. 40 lat, którego z oparzeniami odtransportowano do szpitala. Jeszcze przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 35 osób - poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja pożarowa została opanowana.

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska