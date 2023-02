W środę wieczorem ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed silnym mrozem IMGW objął niemal całe województwo świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego oraz - na całym obszarze - małopolskie i podkarpackie.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 do -15, lokalnie możliwy spadek do -20. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - brzmi treść ostrzeżenia dla powiatu bieszczadzkiego. Także w innych alertach jest mowa o temperaturach oscylujących w okolicach minus kilkunastu stopni.

Większość ostrzeżeń obowiązuje do godzin przedpołudniowych w czwartek, tylko dla rejonów wysokogórskich "żółte alerty" zostały wydane na całych tydzień.

Dla części powiatów jest to kontynuacja ostrzeżeń obowiązujących w ostatnich dniach.

Luiza Łuniewska