IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w następujących województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. Ponadto, IMGW przewiduje również burze w woj. podlaskim.

Przewiduje się występowanie burz na tych obszarach aż do godzin wieczornych. Burzom miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 15 mm do 20 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autor: Daria Kania