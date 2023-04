W czwartek nadal na przeważającym obszarze kraju utrzymywać się będzie zachmurzenie duże. Jedynie na krańcach zachodnich miejscami ma być umiarkowane.

W Polsce centralnej spodziewane są opady śniegu, w części wschodniej deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie samego deszczu. W rejonie Podkarpacia przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 10 cm - powiedział PAP Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ponadto rano, lokalnie na wschodzie, możliwe opady marznące powodujące gołoledź. To będzie kolejny chłodny dzień tej wiosny. Na Podkarpaciu temperatura wzrośnie zaledwie do ok. zera stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą do 2-3 stopni. Natomiast najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Tam w strefie rozpogodzeń spodziewanych jest do 10 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie lokalnie porywisty. Powieje z kierunków północnych.

Prognoza pogody na noc

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie nadal duże, jedynie na krańcach zachodnich możliwe są jeszcze przejściowe przejaśnienia i rozpogodzenia. Tam również pojawią się mgły ograniczające widzialność do ok. 200 m - powiedział synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna, jak wskazał Kowalczuk, wyniesie od minus 1-2 stopni Celsjusza na południu kraju, minus 4 stopni w rejonach podgórskich Tatr, ok. 1 stopnia na plusie w centrum kraju i nad morzem, do 4-6 stopni na Podlasiu.

W Polsce północno-wschodniej i centralnej będą występować opady deszczu. Natomiast na południowym wschodzie nadal spodziewane są opady śniegu i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm. W Polsce zachodniej i nad morzem opady deszczu ze śniegiem - powiedział synoptyk IMGW.

Wiatr nadal będzie słaby, okresami umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty, z kierunków północnych.

autorka: Inga Domurat