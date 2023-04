"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej zera. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do -1, lokalnie możliwy spadek do -6, przy gruncie od -6 do -2, lokalnie około -8 stopni" - poinformował w poniedziałek IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące będą obowiązywać przez kilka dni. Najwcześniej ma się ocieplić we wschodniej części województwa lubelskiego - już w środę. Dla przeważającej części kraju ostrzeżenia wydano do czwartku, a dla południowych krańców podkarpackiego i małopolskiego aż do piątku.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autor: Luiza Łuniewska