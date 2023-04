W środę zapowiada się pogoda podobna do wtorkowej. To będzie kolejny chłodny dzień tej wiosny. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron, temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 stopni Celsjusza i to tylko na zachodzie Polski. Miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem.

W środę nadal spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, podobnie jak we wtorek, pojawią się przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Bez opadów powinno być na południowym wschodzie Polski. Tam najładniej - zaznaczył Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Środa będzie kolejnym chłodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północy kraju do 6 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. W obszarach podgórskich wzrośnie co najwyżej do minus 1 stopnia Celsjusza. Tam przez cały dzień utrzymywać się będzie lekki mróz - powiedział Gawron.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Nadciąga ocieplenie

W nocy ze środy na czwartek od wschodu zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. To nietypowe, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że ciepło napływa do nas raczej z zachodu – podkreślił synoptyk IMGW.

Na krańcach wschodnich kraju spodziewane jest już zachmurzenie duże, początkowo jeszcze z większymi przejaśnieniami, a także opady śniegu, przechodzące powoli w deszcz ze śniegiem. Tam tego śniegu będzie najwięcej. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu pokrywa śnieżna może wynieść 5 cm - wskazał Gawron.

Jednocześnie przypomniał, że na początku kwietnia ubiegłego roku też spadło sporo śniegu.

Poza tym na przeważającym obszarze kraju noc powinna być na ogół pogodna. Jedynie lokalnie pojawią się słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na północy kraju też lokalnie mogą wystąpić marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m - powiedział synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza miejscami na północy kraju do 0 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich Polski. W obszarach podgórskich spadnie do minus 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na wschodzie kraju okresami umiarkowany i porywisty. Powieje na ogół z kierunków północnych.

autorka: Inga Domurat
Andrzej Mężyński