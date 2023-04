"W Wielką Sobotę idąc ze święconką do kościoła należy wziąć z sobą parasol. Będzie on konieczny na wschodzie Polski, gdzie prognozowane są opady deszczu. Na zachodzie kraju choć spodziewane są większe przejaśnienia, to jednak i tam trochę pokropi, więc bez parasola lepiej nie wychodzić z domu" – mówi PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Już w sobotę na obszar całej Polski +wleje się+ cieplejsze powietrze. Najcieplej będzie na wschodzie i północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, Białostocczyźnie i północnym Mazowszu. Tam można liczyć nawet na 12 stopni. W pozostałej części kraju nieco chłodniej: od 10 do 11 stopni. Nad samym morzem, w Helu 6 st. Celsjusza, a w Świnoujściu ok. 7–8 st. – prognozuje Walijewski.

Święta na nartach

Jednocześnie ostrzega przed chłodem i śniegiem na obszarach podgórskich i w górach. Tam święta będzie można spędzić na nartach, a warunki są całkiem niezłe. W ostatnich dniach, mimo że to już wiosna, pokrywa śnieżna na Śnieżce wynosiła ok. 2 m, czyli więcej niż zimą.

Powietrze, które do nas dociera jest wilgotne, dlatego w sobotę w całym kraju będą opady deszczu. Mieszkańcy województw zachodnich, czyli lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a nawet centrum - woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na więcej przejaśnień, choć powinni pamiętać o parasolce idąc ze święconką. Natomiast na pozostałym obszarze kraju parasolka będzie konieczna – mówi rzecznik IMGW. Za to w Zakopanem idąc na święcone trzeba się przygotować na śnieg – dodaje.

Autor: Wojciech Kamiński Weronika Papiernik