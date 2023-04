W środę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni Celsjusza. Od 5 do 8 stopni będzie w rejonie podgórskim Karpat.

Temperatura minimalna

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na Wybrzeżu do 70 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu początkowo duże i tam zanikające przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 1 stopnia Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Przy gruncie temperatura może wynieść lokalnie od -6 do -3 stopni. Nad samym morzem cieplej od 2 do 4 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo w porywach do 60 km/h, przeważnie zachodni.

autor: Jacek Buraczewski