IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Obejmują niemal cały kraj poza pasem ciągnącym się od części woj. zachodniopomorskiego poprzez fragment Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego.

Na większości obszaru Polski minimalna temperatura to minus 1 st. C, natomiast przy gruncie od minus 3 do minus 4 st. Natomiast na południu kraju temperatura powietrza ma spaść do minus 5 st., a przy gruncie nawet do minus 7.

Ostrzeżenia obowiązują od północy do godz. 7 w piątek.

Autor: Wojciech Kamiński