Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek układ niżowy znad Morza Północnego obejmie obszar całego kraju. Z zachodu na wschód przesuwał się będzie front atmosferyczny. Do Polski napływa wilgotne powietrze polarno-morskie.

W poniedziałek zachód Polski będzie zdecydowanie pochmurny. W centrum nieco pogodniej, ale też sporo chmur. Na wschodzie więcej słońca, ale w ciągu dnia też będzie się już chmurzyć. Przelotne opady deszczu mogą zdarzyć się niemal wszędzie. Dzień bez opadów prognozujemy tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na Dolnym Śląsku i Podhalu, około 20 w centrum, do 22 na wschodzie kraju. Na północy, w centrum i na wschodzie możliwe są burze, w czasie których wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy w porywach do 60 km/h - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

autor: Marek Szczepanik