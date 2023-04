Sobota 29.04

W sobotę będzie padać, bez opadów pozostanie tylko północno-zachodnia Polska. Na termometrach maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez 13 stopni w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu.

Niedziela 30.04

W niedzielę pochmurno, ale już bez opadów. Na termometrach maksymalnie od 9 st. C na Warmii i Mazurach, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C nas Podkarpaciu.

Pogoda na majówkę 2023

Jak podaje TVNMeteo, w poniedziałek 1.05 wystąpi duże zachmurzenie. W zachodnich regionach Polski popada deszcz i pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Warmii i Mazurach, przez 19 st. C. w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku

Wtorek 2.05 zapowiada się pochmurny. Prognozowane są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 15 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu.

W środę 3.05 tylko na Warmii i Mazurach popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Warmii i Mazurach, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Podkarpaciu.