W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Wysoko w górach słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni Celsjusza. Na północy chłodniej do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i w centrum - porywisty do 50 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie mgły.

Temperatura minimalna od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 stopni w Małopolsce, nad morzem około 4 stopni. Przygruntowe przymrozki do -5. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

autor: Jacek Buraczewski